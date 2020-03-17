وزيرة الصحة عن مدى انتشار إصابات «كورونا» جغرافيا : مفيش محافظة خطر

أكدت أن "نسب الإصابات في حوالي 4 أو 5 محافظات".

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية في خطر بسبب فيروس كورونا .

وقالت وزيرة الصحة : “إحنا بنقول خدنا إجراءات في الأماكن اللي فيها زيادة في الحالات المكتشفة في بعض المحافظات، وحتى لو في محافظات مختلفة لقينا حالات بيبقى ليها علاقة ببعض المحافظات، يعني فيه حالة في الأقصر كانت سبب في عدوى حالات كتير في محافظات مختلفة”.

وأكدت أنه للآن “مانقدرش نقول إن فيه محافظات خطر، ونسب الإصابات في حوالي 4 أو 5 محافظات”.

وأضافت: “مش عايزين نقول محافظات بعينها لكن احنا بناخد التقصي الكامل ولو فيه في محافظة بتبقى في قرية وبنعمل تقصي في القرية والقرى اللي حواليها وده من خوفنا على أهلنا”.

واستدركت: “لكن إحنا بنقول بنعمل تقصي وبنعزل الناس عزلا ذاتيا، وويبدأ خلال الـ 14 تظهر حالات وكثير من الحالات بتبقى بسيطة وبعضها متوسطة وقليل منها حرجة”.

وأضافت وزيرة الصحة: “حالات العزل الذاتي بتتفاوت أعدادها، فيه عزل بيتم لـ 300 واحد مخالط لمصاب واحد، وفيه حالات أخرى عزلنا فيها أكثر من 3000 عامل كما حدث في حالة الكندي الذي يعمل في شركة بترول وكلهم خرجوا بالسلامة ومبسوطين جدا انهم بخير وانهم اطمنوا على نفسهم”.