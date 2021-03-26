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وزيرة الصحة عن قطاري سوهاج: جارٍ رفع عربة من فوق أخرى والوفيات حتى الآن 32 (فيديو)

قائلة: إن شاء الله ميبقاش فيه زيادات في الوفيات والعدد حتي الآن هو 32 وفاة و165 مصابًا
محمد مجدي 11:56 م, الجمعة, 26 مارس 21 11:56 م, الجمعة, 26 مارس 21

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم التنسيق مع الفريق محمد ذكي وزير الدفاع لنقل 3 من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى معهد ناصر باحدي الطائرتين التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيصها.

وقالت زايد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أن حالاتهم الصحية مستقرة وقابلة للنقل، وأنها تتطلب تدخلا جراحيا دقيقا وذلك لمنع حدوث أي مضاعفات ، و ستقوم بالعودة مع المصابين الثلاثة الي القاهرة .

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تم الدفع بـ105 عربات أسعاف فور وقوع الحادث، مشيرة إلى وصول أول سيارة بعد 5 دقائق من تلقي بلاغ تصادم القطارين بسوهاج.

واوضحت وزيرة الصحة ، أنه جاري الآن رفع عربة قطار من فوق الأخرى ، قائلة: إن شاء الله ميبقاش فيه زيادات في الوفيات والعدد حتي الآن هو 32 وفاة و165 مصابًا.

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واكدت زايد ، أن قيام المواطنين بالتبرع بالدم يفيد في توفير احتياطي استراتيجي يفيد في أوقات الحوادث ، 
وأوضحت أن أول سيارة إسعاف تحركت بعد 5 دقائق من الإبلاغ عن الحادث فضلًا عن الدفع بـ 36 عربة أخرى تباعًا حتى وصل العدد النهائي إلى 105 سيارات إسعاف، لافتة إلى توفير عربات من محافظات قنا وأسيوط والأخرى المجاورة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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