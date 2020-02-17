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وزيرة الصحة عن حالة “كورونا” أخرى عبرت من مصر : أول مرة أسمع الكلام ده وياريت نتحرى الدقة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الأخبار المتداولة عن عبور حالة مصابة بفيروي كورونا من مطار القاهرة لموسكو غير دقيقية مشيرة الى ان الوزارة لديها الشفافية الكاملة لإعلان إصابة أى حالة جديدة . وكان إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة…

أحمد صبري 11:13 م, الأثنين, 17 فبراير 20 11:13 م, الأثنين, 17 فبراير 20

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الأخبار المتداولة عن عبور حالة مصابة بفيروي كورونا من مطار القاهرة لموسكو غير دقيقية مشيرة الى ان الوزارة لديها الشفافية الكاملة لإعلان إصابة أى حالة جديدة .

وكان إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين،قد أعلن على صفحته على فيس بوك عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا.

ونشر نجم ما اعتبره وثيقة تشير إلى تواجد الحالة في يوم 7 فبراير قائلا : “النهاردة ظهرت وثيقة جديدة بتقول إن في حالة راجعة من مصر للصين عن طريق ترانزيت موسكو، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن مش معروف مكان الإصابة لأن المصاب قضى ساعة بمطار موسكو في طريق عودته من القاهرة ومن باب الاحتياط أي حد كان على رحلة SU 401 يوم 7 فبراير الساعة 1:45 من القاهرة لموسكو يروح يفحص نفسه والمريض كان في الصف 21 على الطائرة”.

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، والذي يقدمه عمر أدييب : ياريت يكون في  تحري للدقة وعندنا الشفافية الكاملة والكورونا مش حاجة احنا جبناها والكلام ده غير دقيق ، وأنا أول مرة أسمع الكلام ده منك واجد صعوبة أتابع الكلام غير الرسمي والناس بتشوف شغلها ولو في حاجة هنقولها وبتواصل يوميا مع السفير الصيني .

وأكدت أنه تم فض معسكر الإخلاء المصريين القادمين من مقاطعة ووهان في الصين بعد قضاء 15 يوم هي مدة الحجر الصحي مشيرة الى انه تم اجراء 17550 متابعة هلى جميع من كانوا في المعسكر.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت في مؤتمر صحفي الجمععة الماضي أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل مصر لشخص أجنبي ، تم عزله واتخاذ ما يلزم تجاه كل من اختلط به للتاكد من خلوهم من الفيروس.

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي (صور)
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بقلم أحمد صبري

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