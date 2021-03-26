وزيرة الصحة عن حادث قطاري سوهاج: 70% من الحالات مصابة بكسور و30% تتطلب تدخلًا جراحيًا (فيديو)‎

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم إبلاغ مرفق الإسعاف في تمام الساعة 12:04 ظهر اليوم الجمعة بأول بلاغ عن حادث تصادم قطاري سوهاج، وتم وصول 104 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، وتم نقل 165 مصابًا والوفيات ما زالت 32 حالة وفاة حتى الآن.

وقالت زايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في محافظة سوهاج، أنه تم إخلاء 100% من المصابين في موقع الحادث، وتم فتح مخازن التموين الطبي في محافظة سوهاج وبالتنسيق مع القوات المسلحة وبأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم توفير طائرتين بهما 52 من الاطقم الطبية بمختلف التخصصات من القاهرة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية.

وأكدت زايد، أن 70% من الحالات المصابة بها كسور وباقي الحالات الـ30% تتطلب تدخلا جراحيا، وتم إرسال طائرة حربية بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك حالات قد يلزم نقلها الي معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي كما يتم التنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة.

وأضافت زايد، أنه يوجد رصيد دم كافٍ في محافظة سوهاج، موضحة أنه تم خروج 3400 كيس دم ما بين دم كامل وبلازما، كما تم ضخ 3 آلاف كيس دم آخر من الاحتياطي الاستراتيجي.