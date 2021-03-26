لايف

وزيرة الصحة عن حادث قطاري سوهاج: 70% من الحالات مصابة بكسور و30% تتطلب تدخلًا جراحيًا (فيديو)‎

تم إخلاء 100% من المصابين في موقع الحادث
محمد مجدي 7:50 م, الجمعة, 26 مارس 21 7:50 م, الجمعة, 26 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم إبلاغ مرفق الإسعاف في تمام الساعة 12:04 ظهر اليوم الجمعة بأول بلاغ عن حادث تصادم قطاري سوهاج، وتم وصول 104 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، وتم نقل 165 مصابًا والوفيات ما زالت 32 حالة وفاة حتى الآن.

وقالت زايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في محافظة سوهاج، أنه تم إخلاء 100% من المصابين في موقع الحادث، وتم فتح مخازن التموين الطبي في محافظة سوهاج وبالتنسيق مع القوات المسلحة وبأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم توفير طائرتين بهما 52 من الاطقم الطبية بمختلف التخصصات من القاهرة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية.

اقرأ أيضا  جامعة مصر تحتفل بيوم الثقافة بين مصر وروسيا

وأكدت زايد، أن 70% من الحالات المصابة بها كسور وباقي الحالات الـ30% تتطلب تدخلا جراحيا، وتم إرسال طائرة حربية بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك حالات قد يلزم نقلها الي معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي كما يتم التنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة.

وأضافت زايد، أنه يوجد رصيد دم كافٍ في محافظة سوهاج، موضحة أنه تم خروج 3400 كيس دم ما بين دم كامل وبلازما، كما تم ضخ 3 آلاف كيس دم آخر من الاحتياطي الاستراتيجي.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يكلف المسئولين المعنيين بالتحرك فورا لموقع حادث قطاري سوهاج
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف حالات مصابي قطاري سوهاج (فيديو)

محمد مجدي 7:46 م, الجمعة, 26 مارس 21

القباج: 28 جمعية أهلية و474 متطوعًا يشاركون «التضامن» في دعم مصابي قطاري سوهاج (فيديو)

محمد مجدي 7:27 م, الجمعة, 26 مارس 21

رئيس الوزراء : صرف 100 ألف لكل أسرة متوفي في حادث قطاري سوهاج و 20- 40 ألفا للمصابين (فيديو)

محمد مجدي 7:13 م, الجمعة, 26 مارس 21

بمناسبة ساعة الأرض.. محافظ القاهرة يقرر تخفيض الإنارة بنسبة 50% لمدة ساعة غدا

عصام عميرة 6:34 م, الجمعة, 26 مارس 21

«أكد محاسبة المقصرين».. رئيس الوزراء يطمئن على مصابي حادث قطاري سوهاج بالمستشفى التعليمي

صفية حمدي 5:58 م, الجمعة, 26 مارس 21

حادث قطاري سوهاج .. وزير الأوقاف: عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي وخمسة لكل مصاب

المال - خاص 5:39 م, الجمعة, 26 مارس 21