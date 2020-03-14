وزيرة الصحة : رفع الروح المعنوية يساهم في سرعة الشفاء من «كورونا»

وأوضحت أن بعض المصابين ومنهم الصحفي الأمريكي تحسنوا وأصبحتهم تحليلاتهم سلبية للفيروس خلال 48 ساعة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن 85% من المصابين بفيروس كورونا في مصر لا توجد عليهم أعراض ويتحسنون لمجرد تحسن صحتهم النفسية موضحة أن بعض المصابين ومنهم الصحفي الأمريكي تحسنوا وأصبحتهم تحليلاتهم سلبية للفيروس خلال 48 ساعة، حيث أن رفع الروح المعنوية يساهم في التعافي من الإصابة بالفيروس.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: “المصري اللى راجع من صربيا اتحسن ولدينا حالة واحدة في الرعاية المركزة”، موضحة أن كبار السن وأصاب الأمراض المزمنة هم من يعانون من الفيروس بشكل كبير.

وأكدت أنه على المواطنين أخذ أزمة كورونا بجدية والابتعاد عن التجماعات والاعتناء بكبار السن، موضحة أن العالم لديه إصابات كثيرة لكن الذي شخص منهم عدد أقل .

وقالت وزيرة الصحة: “الناس المصابين بفيروس الكورونا عندنا اكتر من 85% منهم بدون أعراض لمجرد أن صحتهم النفسية بتتحسن في خلال 48 ساعة أصبحت تحاليلهم سلبية”. وأضافت: “أنا أرجو أن يبقى فيه تناول إيجابي للموضوع ده في وسائل الإعلام وإننا نرفع الروح المعنوية”

وأضافت أن رفع الروح المعنوية يساهم في التعافي من الاصابة بالفيروس ، وضربت مثالا بالسائح الأمريكي الذي أعلن عن إصابته اثناء تواجده في مصر ، وكان يصور كل لحظة خلال وجوده في العزل الصحي وهو في روح معنوية مرتفعة حتى تعافى تماما.

وأكدت أن الأبحاث العالمية تعمل على ايجاد علاج وفي مراحل التجريب على البشر في الوقت الحلى، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يوجد علاجا بنهاية شهر أبريل .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

وأعلنت وزارة الصحة أمس ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الى 110 حالة منهم حالتي وفاة إضافة الى ارفاع أعداد المتعافين ليصل الى 32 حالة بعد تحول حالتهم من إيجابية الى سلبية.

كما قررت السلطات الفرنسية، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .