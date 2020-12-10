وزيرة الصحة: حصلت على اللقاح الصيني وكنت أحد المتطوعين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن اللقاحات الصينية التي تم استقبالها مساء أمس، تم إجراء التجارب السريرية عليها، وتمت الموافقة عليها ليتم استخدامها، قائلة إنها كانت من المتطوعين والذين حصلوا علي اللقاح الصيني.

وأضافت زايد أن مصر أول دولة إفريقية تحصل علي لقاحات كورونا لمواجهة الفيروس كوفيد 19، مؤكدة أن الشحنة التي تم استلامها لن تكون الأخيرة.

واستقبلت الوزيرة أولي شحنات لقاح فيروس كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤكد عمق الصداقة بين مصر والصين والإمارات.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100ٌ% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.