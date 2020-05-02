وزيرة الصحة توضح سبب تخفيف ساعات الحظر رغم زيادة إصابات كورونا 

أكدت الوزيرة أن زيادة ساعات حظر التجول كان سيؤدي لزحام شديد من المواطن لقضاء حاجاتهم قبل بدء وقت الحظر

آوضحت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أسباب قرار الحكومة تقليل ساعات حظر التجول في رمضان ، وفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع.

وذكرت في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر ، أن شهر رمضان يشهد زيادة في حركة التسوق لدى المواطنين ، لافتة إلى أن زيادة ساعات حظر الحركة يؤدي إلى حالة من الزحام الشديد حتى ينتهي المواطنين من حركة البيع والشراء قبل وقت الحظر ، ما يزيد من فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قرر قبيل بداية شهر رمضان خفض ساعات حظر تحرك المواطنين على الطرق العامة لتبدأ من التاسعة مساءا بدلا من الثامنة ، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن إجراءات أخرى منها فتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع.

وقالت زايد : ليه تم تخفيف ساعات الحظر لمدة ساعة .. وليه فتحنا المولات التجارية جمعة وسبت .. طبيعة شهر رمضان هو طبيعة اجتماعية وفيه طبيعة شراء .. يصح إني أزود الساعات للمواطن علشان يبقى عنده فرصة لشراء الاحتياجات .. وكمان لو انا قللت الساعات دي الناس هتنزل هتنزل ولكن هيبقى فيه تزاحم شديد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطقى مدبولي أشار إلى أن الحكومة تتجه لتخفيف إجراءات الغلق وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر ، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة ، بالنسبة للمؤسسات والمواطنين ، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات في الشوارع قد لا يكون ترفا بعد رمضان إذا ما استمرت وتيرة الزياة في معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع المحافظين قبل يومين أن أحد أسباب زيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا هو تزاحم المواطنين في الشوارع مع دخول شهر رمضان.

وتابعت وزيرة الصحة : كان السبب اننا نخلي جمعة وسبت يبقى فيه مولات ومحلات تجارية .. ونزود ساعة في رمضان .. علشان نمنع التكدس قبل الفطار أو نمنع التكدس في أيام الأسبوع .. فالاجراء ده علشان نقلل من العدوى ونقلل من التكدس .. أرجو إن المواطن يحافظ على نفسه ونتاكد كلنا إن فيه طريقة مختلفة شوية هنعيشها الفترة الجاية.

وأعلنت وزارة الصحة الخميس تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ الكشف عن أول إصابة يوم 14 فبراير الماضي ، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في مصر إلى 5895 حالة منها 1460 حالة تم شفائها بشكل كامل و 406 حالة وفاة.