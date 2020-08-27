وزيرة الصحة توجه بتشديد إجراءات التقصي والحصر لأسر المصابين بفيروس كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا اليوم الخميس، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى المحافظات، لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر جميع الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا ومعايير مكافحة العدوى.

وذلك في إطار حرص الوزيرة على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد أولا بأول.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر.

وأشار إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بتدريب جميع الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.

وأوضح أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.