وزيرة الصحة تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أعراض «كورونا»

الوزيرة وجهت بزيادة عدد المقاعد بالخط الساخن (١٠٥) إلى ٥٠٠ مقعد، بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات الـ 320 لتلقي الخدمات الطبية كاملة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة في بيان أن الوزيرة وجهت بإدراج جميع المستشفيات التي دخلت الخدمة ضمن منظومة الخط الساخن “105”، حيث يقوم القائمون على الخط الساخن بتوجيه المواطنين إلى أقرب مستشفى حسب الحالة الصحية وسعة كل مستشفى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بزيادة عدد المقاعد بالخط الساخن (105) إلى 500 مقعد، بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين، كما تم تقليل زمن الرسائل الصوتية لتقليل مدة انتظار المواطنين لتلقي الخدمة.

واشار إلى أن تطبيق “صحة مصر” والذي تم إطلاقه في الأيام الماضية يتيح كافة المعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، كما يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها وربطها بغرفة عمليات الوزارة لاتخاذ اللازم، وذلك بالإضافة إلى خدمة “الواتس اب”، وتطبيق “ماسنجر بوت”، كما أنه جار تخصيص تطبيق إلكتروني بالخط الساخن للرد على الإستشارات الطبية عن بعد.

وتابع أنه خلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفي مخزون يكفي لفترات طويلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل أمس الأحد، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كأعلى معدل وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، إضافة إلى تسجيل 752 إصابة جديدة بكورونا.

وأعلنت الصحة عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.