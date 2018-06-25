وزيرة الصحة تلتقى البابا تواضروس لبحث التعاون فى المجال الطبى

أحمد صبرى التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارة والكنيسة فى المجال الطبى، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقدمت وزيرة الصحة الشكر لقداسة البابا، لما تقدمه الكنيسة

أحمد صبرى

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارة والكنيسة فى المجال الطبى، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدمت وزيرة الصحة الشكر لقداسة البابا، لما تقدمه الكنيسة المصرية من مساهمات للقضاء على قوائم انتظار العمليات الكبرى بالمستشفيات، مؤكدة أن ذلك ليس بالجديد على ما يقدمه قداسة البابا والكنيسة من مساهمات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتخفيف المعاناة عن المريض المصرى، قائلة “نحن دم واحد”.

وأعربت وزيرة الصحة عن استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم الطبى من خلال قوافل طبية يمكن توجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لما تحدده الكنيسة وبما يتوافق مع رؤيتها فى هذا الشأن.

ولفتت إلى أن شغلها الشاغل فى تلك المرحلة، الجانب الإنسانى، سواء للطبيب أو المريض، من حيث تدريب الفريق الطبى وتوفير بيئة عمل مناسبة له، بما يعود بالنفع على المريض المصرى؛ لإعادة بناء الثقة بين الطبيب والمريض، خاصة عند تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.

من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بهذا اللقاء، مقدمًا التهنئة لوزيرة الصحة لتوليها تلك المسئولية، متمنيًا لها التوفيق فى هذا الملف المهم، مؤكدًا أنها أهل لتلك الثقة بما تمتلكه من خبرات ومهارات كثيرة تستفيدها فى مهمتها الحالية.

وأشار قداسة البابا إلى أن الكنيسة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الخِدمية تحت مسمى “أثقفية الخدمات”، والتى تقدم من خلالها بعض الخدمات الطبية، ومنها التوعية بقضية ختان الإناث، وخدمات تنظيم الأسرة، وعدد من البرامج التنموية بالجزء التعليمى. وأعربت وزيرة الصحة فى هذا الشأن عن استعدادها لتقديم الدعم الطبى لتلك الخدمات؛ لتوسيع نطاق المستفدين.

وكشف قداسة البابا أن المكتب الباباوى للمشروعات يقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع يسمى “صحتى” والذى يهدف إلى بناء 7 مستشفيات بـ7 أماكن، حيث تم تنفيذ أول المستشفيات بمحافظة الشرقية مركز فاقوس، وحرصت وزيرة الصحة على المساهمة فى هذا المشروع بتقديم الدعم للمستشفيات، بما يساعد فى تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وطالب قداسة البابا بالاهتمام بالتمريض؛ لما له من تأثير بالغ فى المنظومة الصحية، حيث أكدت له وزيرة الصحة أن ملف التمريض ضمن أولوياتها للارتقاء به، وتغيير الصورة الذهنية عن هذه المهنة، والتى تقدم خدمة طبية جليلة، موضحة أنها تتبنى الآن تنفيذ مشروع قومى لتحسين بيئة العمل للفريق الطبى، والذى من بينه التمريض.

وفى نهاية اللقاء أكدت وزيرة الصحة أن هذا اللقاء لن يكون الأخير لأنها تحرص دائمًا على الاستماع لآراء وأفكار قداسة البابا، والتى من شأنها النهوض بالمنظومة الصحية، كما قدّم قداسة البابا هدية تذكارية لوزيرة الصحة عبارة عن لوحة فنية بها كلمة “الأمل”، متمنيًا لها التوفيق.