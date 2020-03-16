وزيرة الصحة تكشف تفاصيل حالات الوفاة والإصابات الجديدة بـ «كورونا» (فيديو)

أكدت أن "الإجراءات اللي خدتها الحكومة من يومين بتعليق المدارس واليوم بوقف الطيران وتخفيض العمالة غير الملحة دي قرارات كبيرة جدا".

كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، تفاصيل حالات الوفاة والإصابات الجديدة بفيروس كورونا .

وقالت وزيرة الصحة: “معظم الحالات بدون أعراض ونظام التقصي هو اللي جابها، وسبب زيادة الأرقام المسجلة للإصابات، إحنا مرينا بمرحلتين، أول مرحلة كانت يوم 15 فبراير، وبعدين قعدنا لغاية يوم 1 مارس مفيش أي حالات”.

وأضافت: “ثم بدأت تظهر الحالات بالتدريج ثم يوم 6 و7 مارس ظهر المركب وطلعنا منها لوحدها 45 حالة بجانب 3 حالات في الغردقة كانوا في المركب”.

وزيرة الصحة تكشف سبب حالتي الوفاة في الدقهلية

وتابعت: “ثم بدأ الكيرف ينزل ثم ظهرت السيدة اللي في الدقهلية ودي في قرية في مركز في الدقهلية خالطوا إيطاليين نتيجة إن الشباب في المكان ده كانوا بيروحوا إيطاليا كتير، المهم إن السيدة دي والمخالطين ليها هي من الحالات اللي زودت الأرقام”.

وتابعت وزيرة الصحة :” “فيه مجموعة حالات بالذات الأجانب علشان أعمارهم متقدمة دول حالتين أجنبيتين من حالات الوفاة الأربعة، والسيدة الله يرحمها من الدقهلية كان عندها 60 سنة وقريبها اللي اتوفى اليوم وكان مخالط ليها 50 عاما، حنا زودنا الإجراءات الاحترازية في الدقهلية وخدنا كافة الإجراءات”.

وأكدت وزيرة الصحة على إجراءات احترازية للمحافظات السياحية، قائلة: “المحافظات السياحية إحنا عاملين إجراءات أكثر احترازية ومحافظات المنيا والدقهلية ودمياط، والمنيا فيها 8 حالات جاية من العمرة، برضو عملنا إجراءات احترازية كبيرة جدا بنحاول ناخد إجراءات استباقية ومانستناش يبقى فيه تزايد في حالات الإصابة”.

واستدركت: “ولكن الإجراءات اللي خدتها الحكومة من يومين بتعليق المدارس واليوم بوقف الطيران وتخفيض العمالة غير الملحة دي قرارات كبيرة جدا”.

وتابعت: “بنتكلم في تقييد الحركة في عدد من المحافظات إلى حد ما، خلينا نقول إجراءات أكثر احترازية ومشددة”.