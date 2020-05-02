وزيرة الصحة تكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما دم المتعافين (فيديو)

كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تفاصيل بدء مصر استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس ، وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية ، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر ، أن استخدام علاج مرضى كورونا ببلازما دم المتعافين يتم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ، وبشكل مشترك بين نحو 100 دولة.

وقالت الوزيرة : العلاج بالبلازما ده كان فيه تجارب الفترة اللي فاتت في العالم وحوالي 100 دولة دخلت مع منظمة الصحة العالمية لعمل ابحاث بتضامن .. على علاج الكورونا بالبلازما لو طلعت نتائج بنحاول نعممها أكتر ونقيس التجربة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في مصر بفيروس كورونا 5895 حالة منذ الكشف عن أول إصابة منتصف فبراير الماضي ، تعافى منها بشكل كامل 1460 حالة ، بينما توفى 406 حالة أخرى.

استجابة كبيرة للعلاج ببلازما الدم

أضافت الوزيرة هالة زايد : علشان نعالج بالبلازما بنجيب المتعافين بعد 3 أسابيع من تعافيهم بمواصفات معينة .. بيتبرع بالبلازما بناخدها ونجري عليها بعد الإجراءات المعملية ثم نحقن بيها الحالات الحرجة .. احنا بدأنا فعلا وجبنا 6 متعافين كان فيهم 3 بس ينطبق عليهم المواصفات وعملنا عليها كل إجراءات مأمونية البلازما علشان تكون خالية من كل الأمراض ثم حقناها وفي انتظار نشوف النتائج .. فيه حالتين استجابوا بشكل كبير جدا وان شاء الله هنعلن عن النتائج وهنتبادلها مع العالم وهنكبر القاعدة وهنستدعي كثير من المتعافين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ العام الماضي بتنفيذ مشروع قومي لتجميع وتصنيع مشتقات بلازما الدم في مصر ، وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام، وتم الاتفاق على قيام وزارة الصحة بتنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع بلازما الدم في الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

وزيرة الصحة : لدينا 6 مراكز لتجميع البلازما