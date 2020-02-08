وزيرة الصحة: تقديم مقترح للحكومة هذا الأسبوع للحد من الزيادة السكانية (فيديو)

وزيرة الصحة أكدت المقترح الجديد الذي سيقدم سيكون للتعاطي مع الزيادة السكانية عبر 72 منطقة "ساخنة" بشكل خاص هي الأكثر في السكان.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الوزارة أعدت مع عدد من الوزارات المعنية مقترحا جديدا للحد من الزيادة السكانية من خلال عدة آليات على أن يقدم لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي للموافقة عليه وتعميمه.

وأضافت زايد في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المقترح الجديد الذي سيقدم سيكون للتعاطي مع المشكلة السكانية في 72 منطقة “ساخنة” بشكل خاص هي الأكثر في السكان.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المقترح سيكون من خلال ترغيب السيدات وليس الترهيب عبر تقديم حملات للاقتناع وتوفير فرص عمل.

وأوضحت أن المقترح الجديد سيعمل على توعية أكثر من 25 مليون سيدة بشكل شخصي تم معرفتهم من حملات 100 مليون صحة والكشف المبكر.

وقالت إن المقترح سيشمل تعظيم الاستفادة من الموارد والعمل على طريقة جديدة للتوعية من خلال الترغيب عن اقتناع .