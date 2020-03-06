وزيرة الصحة تعلن سلبية تحليل إصابتها بـ«كورونا» بعد عودتها من الصين

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن نتائج التحاليل التي أجرتها فور عودتها إلى القاهرة قادمة من الصين صباح اليوم جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

وخضعت الوزيرة والوفد المرافق لها لفحوصات طبية مكثفة بمجرد عودتها من زيارة إلى الصين استمرت 3 ايام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم الدعم للشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في مختلف انحاء العالم منذ تفشيه في مقاطعة ووهان الصينية مع اوائل العام الجاري.

كانت هالة زايد قد توجهت إلى العاصمة الصينية بكين، للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا وتبادل المعلومات، وأحدث مستجدات طرق مواجهة هذا الفيروس الذي انتشر بدول عديدة في العالم.

وقالت الوزيرة في اتصال لبرنامج مصر تستطيع على قناة دي ام سي : سأخضع للمتابعة الطبية لمدة 14 يوم ، كما ستجري تحليل الدم الكاشف للفيروس PCR كل 48 ساعة.

وكشفت الوزيرة عن الإجراءات المتبعة بخصوص الحالات الحاملة لفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها في مصر ، ومنها مواطن مصري عائد من صربيا تم الإعلان عن حالته أمس ، و 12 حالة على متن مركب سياحي تم الإعلان عنها اليوم.

وأضافت الوزيرة: كان عندنا امبارح حالة ايجابية لمواطن مصري مرشد سياحي جاي من صربيا مرورا بفرنسا بدأت تظهر عليه أعراض ودخل المستشفى وتم ابلاغنا اول امس وعملنا 41 تحليلا لمخالطين له، وطلعت نتيجة سلبية واخدنا عينات اكثر النهاردة بحيث نتاكد من سلبية كل المخالطين.

وتابعت ” أما بالنسبة لحالات المركب السياحي اللوائح الصحية الدولية، فعبارة عن أن فيه مسئول وطني موجود في العالم في كل وزارة صحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وبعد التواصل تم التاكد من أن السبب الأساسي لعدوى المركب السياحي هو سائحة تايوانية من أصل امريكي”.

مضيفة: “فرضنا حظر على المركب.. بنعمل تحليل للجميع والإيجابي منه هنطلعه على مستشفى العزل بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الطيران.

أما تعريف المخالطين المباشرين وغير المباشرين فيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتتبعهم”

وعن زيارة الصين قالت: ” إنها كانت مهمة جدًا على المستوى القومي والشخصى، إحنا أول مسئول سياسي يزور الصين من اي دولة بخلاف الدول المشتركة معها في حدود، منذ انتشار فيروس كورونا، فالزيارة شملت هدية عبارة عن مستلزمات وقاية من الشعب المصري والصيني.

وزيرة الصحة : أجد نفسي محظوظة

وأضافت “أن الزيارة كان لها مردود ايجابي جدا ، واستقبلونا بشكل كبير، وقابلنا نائب رئيس البرلمان الصيني، وقابلنا نائب وزير الصحة الصيني لان الوزير الصيني في مقاطعة ووهان بؤرة انتشار الفيروس حيث تبادلنا المعلومات ، وحصلنا على وثائق خاصة بكيفية تعامل الصين لمحاصرة هذا الفيروس والتعامل معه، إضافة إلى 1000 كاشف سريع للمصابين بفيروس كورونا، واكتسبت خبرة كيرة جدا جدا من الزيارة دي على المستوى العلمي، وأجد نفسي محظوظة”.