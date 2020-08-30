وزيرة الصحة تعلن تغيير اسم مستشفى «البياضة» لـ«إيزيس التخصصي»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تغيير اسم مستشفى البياضية بالأقصر لمستشفى “إيزيس التخصصي”، لتصبح مركزًا متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص في النساء والولادة، والأطفال المبتسرين، مشيرة إلى أن المستشفى سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، اليوم الأحد، مستشفى إيزيس التخصصي ” البياضية سابقًا” ، في إطار متابعتها للاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أعمال تطوير المستشفى تم تنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، كما وجهت بتوفير التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات بالمستشفى.

وأضاف أن مستشفى “إيزيس التخصصي” يتكون من ٧ أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمتابعته الحثيثة، مما ساهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.