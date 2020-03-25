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وزيرة الصحة تعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوزارة أجرت 25 ألف كشف وتحليل لفيروس كورونا لمخالطين ومواطنين خلال الأيام القليلة الماضية
المال - خاص 2:53 م, الأربعاء, 25 مارس 20 2:53 م, الأربعاء, 25 مارس 20

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أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحفي منذ قليل، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الأعداد المسجلة لإصابة في مصر إلى 442 إصابة.

وقالت زايد إن الوزارة أجرت 25 ألف كشف وتحليل لفيروس كورونا لمخالطين ومواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وحتى أمس قال بيان وزارة الصحة إن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى  100حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين.

 وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

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بقلم المال - خاص

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