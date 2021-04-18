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وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث طوخ بمستشفى بنها

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها للتأمين الصحي
المرسي عزت 5:52 م, الأحد, 18 أبريل 21 5:52 م, الأحد, 18 أبريل 21

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث “قطار طوخ” بمستشفى بنها للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، داعية لهم بالشفاء العاجل.

كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين، وأكدت لهم توافر كل الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.

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ولفت “مجاهد” إلى أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة وجهت بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

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يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

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بقلم المرسي عزت

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