وزيرة الصحة: تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا مع الكشف الطبي بمستشفيات الطلبة

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وجهود مواجهة الجائحة.

وأشارت خلاله إلي أن المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أصدر تصريحاً حول أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحور، ونوه إلى أن التطعيم مازال قادراً على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئات الأكثر خطورة.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف الحالي لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلاً من 134 مكتبا، وجار تجهيز “مراكز كبرى” في محافظتي الشرقية وأسيوط.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن نقاط التطعيم التي تم تخصيصها في المستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية ستقوم بتغطية تطعيم باقي العاملين بكل جامعة.. كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ويقوم كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تقوم وزارة الصحة بدعم تلك النقاط بالكوادر الطبية حال عدم توافرها، والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم، وكذلك الطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة.

ونوهت إلى آلية تطعيم الطلاب، مشيرة إلي أن المستشفيات ستقوم بتطعيم الطلاب الجدد وقت توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال نقاط ثابتة في مستشفيات الطلبة يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تقوم مستشفيات الطلبة بإعداد جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعا.

واستعرضت الوزيرة أيضاً ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه تم وضع آلية لتسجيل العاملين بالوزارة، وتوفير اللقاحات اللازمة لهم بحيث يتم الانتهاء من تطعيم جميع المسجلين منهم قبيل بداية العام الدراسي الجديد.