وزيرة الصحة : تطبيق التشخيص والعلاج عن بعد في مستشفيات العزل

وأشارت إلى أنه تم بالفعل استخدامه في مستشفى النجيلة، ويجري تركيبه بباقي مستشفيات العزل خلال 48 ساعة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، استخدام تطبيق التشخيص والعلاج عن بُعد في مستشفيات العزل.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل استخدامه في مستشفى النجيلة، ويجري تركيبه بباقي مستشفيات العزل خلال 48 ساعة.

جاء ذلك حيث استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد– 19) في مصر، حتى أمس يوم الأربعاء 18 مارس 2020.

وأوضحت الوزيرة أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيروس “كورونا المستجد” داخل جمهورية مصر العربية حتى مساء أمس الأربعاء، بلغت 157 حالة لمصريين، و53 حالة لأجانب.

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة، الإجراءات المتبعة لتأخير وصول انتشار المرض للذروة وتقليل أعداد الإصابات في حال الوصول.

وذكرت من بينها إجراءات الحجر الصحي وبرنامج متابعة القادمين من الخارج، التي تشمل إجراءات الحجر الصحي بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية.

إلى جانب عمليات التطهير والتي تم الاتفاق على أن تتم يومًا واحدًا أسبوعيًّا هو يوم الجمعة.

وأوضحت أنه تم استثناء هذا الأسبوع بالبدء يوم الثلاثاء للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في القطاعين العام والخاص، وفي جميع الأماكن العامة، ووسائل النقل، وذلك طبقًا للمعايير المتبعة، وبالتعاون مع القوات المسلحة.