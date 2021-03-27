اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة تصل إلي القاهرة برفقة 3 من مصابي حادث قطاري سوهاج

لتلقي الخدمة الطبية اللازمة
المرسي عزت 11:41 ص, السبت, 27 مارس 21 11:41 ص, السبت, 27 مارس 21

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة 3 من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم 21 و 29 و33 عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج.

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ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

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يذكر أن وزيرة الصحة والسكان توجهت فور وقوع الحادث أمس الجمعة، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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بقلم المرسي عزت

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