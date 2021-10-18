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وزيرة الصحة تصل أوغندا ضمن زيارة لتعزيز التعاون وافتتاح المركز الطبي المصري

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي
المرسي عزت 10:58 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 10:58 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية بأوغندا.

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وأضاف “مجاهد” أنه من المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركزي الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة “جينجا” بدولة أوغندا.

وذكر مجاهد أن المركز الطبي المصري AFRI Egypt تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة “أكديما” والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

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وأكد “مجاهد” حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.

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بقلم المرسي عزت

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