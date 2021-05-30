اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة: تشكيل مجموعات عمل لمتابعة العملية التعليمية بالزمالة المصرية

بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
المرسي عزت 7:59 م, الأحد, 30 مايو 21 7:59 م, الأحد, 30 مايو 21

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عقدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالبرامج التدريبية المقدمة لأطباء الزمالة المصرية، ضمن منظومة التعليم الطبي المهني، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وإيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، ومها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومجموعة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية والاستشارين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي للأطباء ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

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وتابع أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية ضمن الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد في تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية.

وأضاف أن الوزيرة استعرضت الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية (البورد الأمريكي) للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية والامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مركزية في القاهرة، بالإضافة إلى مجموعات فرعية بمحافظات الجمهورية تضم استشارين وأساتذة الأطباء من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لمتابعة سير العملية التعليمية للأطباء ضمن برامج الزمالة المصرية والتواصل مع الجهات العلمية الدولية، بما يضمن توفير فرص تعليم لأكبر عدد من الأطباء وتأهيل المدربين من خلال برامج التدريب المتاحة مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

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وأضاف أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبي المهني لمقدمي الخدمة الصحية في مصر، بما يساهم في تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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بقلم المرسي عزت

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