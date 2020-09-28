وزيرة الصحة تشرح الفروق بين لقاحات كورونا التي تشارك مصر في تجاربها (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مساء الاثنين أن هناك 3 أنواع من لقاح كورونا تشارك مصر في تجربتها و هم فاكسيرا وسينوفاك وسينوفارم، موضحة أنهم ضمن 4 لقاحات اقترب دخولهم مرحلة التصنيع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر.

وشرحت زايد الفروق بين اللقاحات التي تشارك مصر في تجاربها السريرية مشيرة إلى أنها 3 لقاحات.

وقالت الوزيرة : “فيه 3 أنواع لغاية دلوقتي من أنواع اللقاحات فيما يخص الكورونا، لقاحات الفيروس حي ولكن تم اضعافه ولكن يؤثر على جهاز المناعة علشان يعمل أجسام مضادة”.

وأضاف: “وفيه لقاح للفيروس وهو غير نشط وده اللي انا خدته النهاردة.. وفيه النوع التالت اللي بيبقى جزء من الفيروس بيتحقن ..مش كل الفيروس.. وفي الاخر كلهم بيحفزوا جهاز المناعة”.

وأشارت وزيرة الصحة إلي أن جميع تلك اللقاحات تعمل على تحفيز جهاز المناعة و محاربة فيروس كورونا.

وقالت زايد إن مصر تعمل حاليا مع شركتي سينوفاك وسينوفارم وهما رواد تصنيع اللقاحات في العالم كما أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالاستعانة بهما في اللقاحات التي يتم توزيعها على الدول.

وفي وقت سابق الاثنين شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وذلك ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها “لأجل الإنسانية” وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).