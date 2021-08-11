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وزيرة الصحة تستعرض مستجدات كورونا وانتقال سلالة دلتا.. واستقبال 3 لقاحات الشهر الجاري

طرقت وزيرة الصحة في عرضها إلى الموقف الحالي لتوريد لقاحات كورونا
صفية حمدي 1:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 1:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وآخر مستجدات انتقال متغير دلتا مقابل الأمراض المعدية الأخرى، وتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس ومستهدفات التلقيح دولياً.

وتطرقت وزيرة الصحة في عرضها إلى الموقف الحالي لتوريد لقاحات كورونا “استرازينيكا”، و”سينوفاك”، و”ساينوفارم”، و”سبوتنيك”، و”جونسون آند جونسون”.

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ولفتت إلى أنه من المقرر وصول جرعات من لقاحات “استرازينيكا” و”ساينوفاك” و”فايزر” خلال شهر أغسطس الجاري.

وفيما يتعلق بموقف الأكسجين، سلطت الدكتورة هالة زايد الضوء على تقرير منظمة الصحة العالمية ، وقالت إنه أوضح أن هناك 29 دولة تعاني من تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات، الأمر الذي من شأنه خلق عجز في الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، والمنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

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وقالت وزيرة الصحة إن مصر استطاعت الفترة الماضية توفير أماكن للتخزين الاستراتيجي للأكسجين وقت الوفرة، لإعادة سحبه أوقات الأزمة بإجمالي بلغ 3.38 مليون لتر.

وتابعت أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الاكسجين وحوكمة المنظومة أسفرت عن نقل الخبرة المصرية إلى الدول العربية الشقيقة.

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بقلم صفية حمدي

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