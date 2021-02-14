اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة: تدريب 35 ألفا من الأطقم الطبية على بروتوكولات علاج كورونا

على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، وأساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي
المرسي عزت 4:33 م, الأحد, 14 فبراير 21 4:33 م, الأحد, 14 فبراير 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 35 ألفًا و969 من الأطقم الطبية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، وأساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، وإنعاش القلب، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية في مصر.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، على تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية لهم بما ينعكس إيجابيًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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وأضاف “مجاهد” أنه تم تدريب 29 ألفًا و957 طبيبًا عن بعد، و2759 طبيبًا على رأس العمل على بروتوكولات علاج فيروس كورونا ومكافحة العدوى، وأسس الجودة، وأسس الرعاية المركزة، بجانب تدريبهم على بروتوكولات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، وكذلك التشخيص بواسطة الأشعه المقطعية، من ضمنهم 609 أطباء رعاية مركزة بمستشفيات الصدر والحميات تم تدريبهم على أساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي.

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ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، أنه تم تدريب 1392 صيدلي على التفاعلات الدوائية والأثار الجانبية للأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تدريب 1861 ممرضًا على رأس العمل على بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، والرعاية المركزة.

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وأكد الدكتور إيهاب كمال، حرص الوزارة على توفير برامج تدريبية مختلفة لرفع كفاءة جميع الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة التعليم الطبي المهني المستمر، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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بقلم المرسي عزت

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