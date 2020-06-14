وزيرة الصحة تتبرع بالدم ضمن حملة تلقت أكثر 138 ألف طلب حتى اليوم (صور)

تبرعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بالدم، بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بمنطفة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم والتوعية بأهميته في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكافة المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة الوزارة للتبرع بالدم بالتعاون مع (فيسبوك)، حيث تم استقبال 138 ألفًا و 784 طلب للتبرع بالدم من خلال الحملة، كما استقبلت مراكز نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية 4600 متبرع بالدم، واستقبل الخط الساخن (١٥٣٦٦) والذي تم تخصيصه للتبرع بالدم 3066 مكالمة للتبرع.