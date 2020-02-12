وزيرة الصحة : بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال منتصف مارس

جرعات لقاح شلل الأطفال المعطل تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، أنه تم توفير 13 مليون سرنجة 0.1 لتتناسب مع جرعة الطُعم.

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم خطة لضمان استمرار تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال، وقالت إن بدء تنفيذ الحملة سوف يتم بدءًا من منتصف شهر مارس المقبل.

وقالت وزيرة الصحة إن الخطة تتضمن تطعيم جميع الأطفال الذين يتواجدون في مصر سواء المصريين أو الأجانب.

وتستهدف تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1 / 1 /2016 وحتى 22 / 3 /2018 بجرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن (سولك) باستخدام تقنية الحقن الجزيئي (0.1 سم للحقن بطبقات الجلد بالذراع الأيمن)، ويفصل الجرعتين مدة بينية لا تقل عن شهر.

وأضافت وزيرة الصحة أن جرعات لقاح شلل الأطفال المعطل تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، أنه تم توفير 13 مليون سرنجة 0.1 لتتناسب مع جرعة الطُعم.

وتابعت أنه سوف يتم بدء تنفيذ الحملة من منتصف شهر مارس المقبل.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من القضايا والملفات بمختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين .

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت خلال يومي ٩ و١٠ فبراير الجاري، وشهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا، بجانب مشاركة الرئيس في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النشاط الحافل الذي قام به رئيس الجمهورية وما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا القارة يؤكد اهتمام مصر بقارتها.

وأنه يُعد بداية لجهود أخرى تستهدف توثيق الصلات والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية.