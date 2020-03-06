وزيرة الصحة : اللي عنده برد ماينزلش من البيت

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين للوقاية من التعرض لفيروس كورونا، بعد اكتشاف ١٢ حالة جديدة حاملة للفيروس في مصر والإعلان عنها اليوم، ليصل إجمالي الحالات المكتشفة في مصر إلى ١٥ حالة.

واستبعدت الوزيرة اتخاذ إجراءات تقضي بمنع التجمعات وإلغاء أنشطة مجتمعية بعينها في الوقت الراهن، مؤكدة أن أي إجراء من هذا النوع سيتم بعد تنسيق كبير على مستوى الحكومة .

وقالت الوزيرة – في اتصال مع برنامج “المصري أفندي” على قناة “القاهرة والناس” -: التعرض كتير للزحمة بيقلل المناعة ولو احتجنا أن أماكن بعينها مايكونش فيها زحمة وده لو تم هيكون على مستوى الحكومة .

وعادت وزيرة الصحة من زيارة إلى الصين استمرت ٣ أيام حملت فيها هدية من الشعب المصري عبارة عن مستلزمات وقائية، للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة الفيروس الذي انتشر في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من مقاطعة ووهان الصينية.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى ١٠٠ ألف حالة ، ونفت أن يكون لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تأثيرا للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره.

وردا على التوقيت المتوقع لظهور علاج جديد للفيروس قالت الوزيرة : لما كنت في الصين قالوا إن احتمال يكون فيه علاج الفيروس في شهر أبريل وسنتعاقد عليه فورا بمجرد ظهور العقار.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، في مصر.. وقال بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن ذلك تم على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات المنظمة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.