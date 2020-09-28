وزيرة الصحة: الزيادة المتوقعة لإصابات «كورونا» خلال الشتاء مبنية على أساس علمي‎

طالبت المواطنين ضرورة توخي الحذر والكشف مبكراً عند وجود أي أعراض الانفلونزا الموسمية أو أعراض فيروس كورونا.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن هناك تخوفات عالمية بشأن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وأشارت زايد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إلى قيام المواطنين بالتراخي في الاحتياطات اللازمة لمواجهة لفيروس كورونا ، مطالبة المواطنين عدم التزاحم في الأماكن العامة والخاصة.

وأكدت وزيرة الصحة أن توقعات زيادة أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل مبني على أسس علمية ودلائل نتيجة أنه يشهد أيضا موسم الانفلونزا الموسمية.

وطالبت زايد ، المواطنين ضرورة توخي الحذر والكشف مبكراً عند وجود أي أعراض الانفلونزا الموسمية أو أعراض فيروس كورونا.