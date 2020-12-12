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وزيرة الصحة : الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج طفلة علي نفقة الدولة

الطفلة تعاني من ثقب في القلب
المرسي عزت 10:50 م, السبت, 12 ديسمبر 20 10:50 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة “ميرا” من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.

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وأضاف “مجاهد” أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة “ميرا” عن كثب وماسيتم تقديمه لها من خدمات طبية، مؤكدا على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

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بقلم المرسي عزت

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