وزيرة الصحة : الإفراج تدريجيا عن 6 ملايين جرعة سينوفاك المصرى 5 سبتمبر

فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم المنعقد فى مدينة العلمين الجديدة الموقف الحالى لتوريد لقاحات "أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسون"

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم المنعقد فى مدينة العلمين الجديدة الموقف الحالى لتوريد لقاحات “أسترازينيكا”، و”سينوفاك”، و”ساينوفارم”، و”سبوتنيك”، و”جونسون آند جونسون”.

وتطرقت إلى الكميات المخطط استلامها حتى نهاية العام من المواد الخام للتصنيع بمصانع فاكسيرا، لافته إلى أنه سيتم البدء فى الإفراج التدريجى عن 6 ملايين جرعة مصنعة بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن استلام عدد من اللقاحات تتضمن “جونسون آند جونسون”، و”سبوتنيك”، و”فايزر”، وموديرنا”، و”ساينو فارم”.

كما أشارت إلى موقف التعاقد على أحد أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضى كورونا فى مصر، ولفتت إلى أنه جار استقبال 15 ألف جرعة من العقار المذكور، وسيتم إضافته إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظراً للجدوى العلاجية له فى تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90% ، فضلاً عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح بين 95% إلى 98%.

وهذا بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز فى المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.