اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة : الإفراج تدريجيا عن 6 ملايين جرعة سينوفاك المصرى 5 سبتمبر

فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم المنعقد فى مدينة العلمين الجديدة الموقف الحالى لتوريد لقاحات "أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسون"
صفية حمدي 2:02 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 2:02 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم المنعقد فى مدينة العلمين الجديدة الموقف الحالى لتوريد لقاحات “أسترازينيكا”، و”سينوفاك”، و”ساينوفارم”، و”سبوتنيك”، و”جونسون آند جونسون”.

وتطرقت إلى الكميات المخطط استلامها حتى نهاية العام من المواد الخام للتصنيع بمصانع فاكسيرا، لافته إلى أنه سيتم البدء فى الإفراج التدريجى عن 6 ملايين جرعة مصنعة بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن استلام عدد من اللقاحات تتضمن “جونسون آند جونسون”، و”سبوتنيك”، و”فايزر”، وموديرنا”، و”ساينو فارم”.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة تصميمات مشروع أبراج «الداون تاون» بـ«العلمين الجديدة»

كما أشارت إلى موقف التعاقد على أحد أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضى كورونا فى مصر، ولفتت إلى أنه جار استقبال 15 ألف جرعة من العقار المذكور، وسيتم إضافته إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظراً للجدوى العلاجية له فى تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90% ، فضلاً عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح بين 95% إلى 98%.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-8-2021.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

وهذا بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز فى المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

الباشا إدريس: أزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار

دعاء حسني 1:47 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

زراعة الشرقية: أنتجنا 25% من تقاوي القمح على مستوي الجمهورية

الصاوي أحمد 1:23 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الزراعة: التقاوي بسعر التكلفة وأقل عن السوق 15%

الصاوي أحمد 1:16 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الزراعة: 3 أصناف جديدة تقاوى قمح عالية الإنتاج توزع على المزارعين بسعر مخفض

الصاوي أحمد 12:58 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

خلال المفاوضات السنوية بين البلدين.. ألمانيا تمول مصر بـ 151 مليون يورو لدعم جهود التنمية

السيد فؤاد 12:52 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

بفعل انتعاش الأسهم.. الصندوق السيادي النرويجي يحقق 111 مليار دولار عائدًا في 6 أشهر

أحمد فراج 12:50 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21