وزيرة الصحة: اكتشاف 33 حالة «كورونا» إيجابية بالباخرة النيلية وتحويلهم للحجر الصحي

الوزارة قامت بالتحليل لعدد ١٧١ شخصا كانوا على متن الباخرة النيلية بالأقصر التي كشفوا عنها أمس

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوزارة قامت بالتحليل لعدد ١٧١ شخصا كانوا على متن الباخرة النيلية بالأقصر التي كشفوا عنها أمس بعد اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا على متنها.

وتابعت أن النتائج أظهرت أن ١١ حالة من الـ 12 حالة جاءت سلبية، وهناك ٣٣ إيجابية من ٤٥ حالة سوف يتم نقلهم إلى الحجر الصحي.

وقالت وزيرة الصحة، إن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر حتى الآن ٣ حالات فقط، وهم الصيني، وتم علاجه، والحالة الثانية للكندي، وحالته قاربت على الشفاء، والحالة الثالثة لمصري وحالته في تحسن.

وقالت وزيرة الصحة إن مصر هي أول دولة اكتشفت حالة مصاب بمرض فيروس كورونا لم يظهر عليها أعراض.

وأكدت أن مصر من أول الدول التي قامت باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على أنه لم يوجد دولة في العالم لم يدخلها مرض فيروس كورونا، ومصر منذ إعلان انتشار فيروس كورونا قامت بتشديد الإجراءات في المطارات والمزارات السياحية.