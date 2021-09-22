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وزيرة الصحة: استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا (صور)

مقدمة من الحكومة الألمانية
المال - خاص 1:11 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 1:11 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، الأربعاء، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية.

حضر الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة “فرانك هارتمان”، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.


وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

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ولفت إلى أن لقاح “استرازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.


وأكد “مجاهد” أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة.

وناشد المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

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ومن جانبه أشاد السفير الألماني بالقاهرة “فرانك هارتمان”، بالتعاون والتضامن الدائم بين الحكومتين المصرية والألمانية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ضرورة تكاتف وتضامن كافة الأطراف الدولية لتوفير فرصة الحصول العادل على لقاحات فيروس كورونا.


ومن جانبه أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى أن مصر تسلمت أول أمس 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية 2 مليون و350 ألف جرعة.

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وأكد “حساني” أهمية التضامن بين الدولة المصرية والحكومة الألمانية في سبيل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وتدعيم منظومة تلقي اللقاحات، مشيراً إلى أن تضامن الشعوب هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الدول في التصدي للجائحة.

  • استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي اليوم
  • استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي اليوم
  • استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي اليوم
  • استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي اليوم
  • استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي اليوم
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