وزيرة الصحة: إنشاء 3 مراكز لعلاج ضمور العضلات (فيديو)

أكدت أن فيروس كورونا المتحور دلتا لم يظهر في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، خلو مصر من متحور فيروس كورونا دلتا، وذلك وفقًا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضى، قائلة: هذا المتحور انتشر في دول عديدة، ومن الوارد جدا تسربه لمصر، ولكن ليس له أعراض خطيرة عن المعروف، لكن سرعته في الانتشار كبيرة.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن الإصابات بمرض ضمور العضلات فى مصر قليلة، إلا أنه غالباً ينتهى بالوفاة، لأنه يصيب العضلات والجهاز التنفسي، كما أن تكلفة العلاج تتراوح ما بين 30 إلى مليون جنيه سنوياً .

وأضافت زايد أنه فى ضوء المبادرة الرئاسية التى جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأنا التفاوض مع شركة سويدية للحصول على العلاج عبارة عن حقنة واحدة، ما يعد خطوة كبيرة فى علاج هذا المرض.

وتابعت زايد أنه تم إنشاء أول 3 مراكز فى علاج ضمور العضلات، مشيرة إلى أن كل الحالات المسجلة تحت عمر سنتين سوف تجد العلاج اللازم، وستكون الجرعات متوافرة بمراكز العلاج.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان حريصًا إنسانياً طوال الوقت بالتوصل إلى اتفاق مع الشركة السويدية وتوقيع الاتفاقية بهذا الصدد .