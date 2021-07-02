لايف

وزيرة الصحة: إنشاء 3 مراكز لعلاج ضمور العضلات (فيديو)

أكدت أن فيروس كورونا المتحور دلتا لم يظهر في مصر
محمد مجدي 12:31 ص, السبت, 3 يوليو 21 12:31 ص, السبت, 3 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، خلو مصر من متحور فيروس كورونا دلتا، وذلك وفقًا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضى، قائلة: هذا المتحور انتشر في دول عديدة، ومن الوارد جدا تسربه لمصر، ولكن ليس له أعراض خطيرة عن المعروف، لكن سرعته في الانتشار كبيرة.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن الإصابات بمرض ضمور العضلات فى مصر قليلة، إلا أنه غالباً ينتهى بالوفاة، لأنه يصيب العضلات والجهاز التنفسي، كما أن تكلفة العلاج تتراوح ما بين 30 إلى مليون جنيه سنوياً .

اقرأ أيضا  الصحة : تسجيل 376 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 33 حالة وفاة

وأضافت زايد أنه فى ضوء المبادرة الرئاسية التى جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأنا التفاوض مع شركة سويدية للحصول على العلاج عبارة عن حقنة واحدة، ما يعد خطوة كبيرة فى علاج هذا المرض.

وتابعت زايد أنه تم إنشاء أول 3 مراكز فى علاج ضمور العضلات، مشيرة إلى أن كل الحالات المسجلة تحت عمر سنتين سوف تجد العلاج اللازم، وستكون الجرعات متوافرة بمراكز العلاج.

اقرأ أيضا  كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان حريصًا إنسانياً طوال الوقت بالتوصل إلى اتفاق مع الشركة السويدية وتوقيع الاتفاقية بهذا الصدد .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

فحص منشور عن واقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص بالقاهرة

أماني عوض 12:36 ص, السبت, 3 يوليو 21

وزيرة الصحة: أنتجنا 650 ألف جرعة سينوفاك في 48 ساعة.. ومستهدف 10 ملايين بنهاية الشهر (فيديو)

محمد مجدي 12:18 ص, السبت, 3 يوليو 21

حالة الطقس اليوم السبت 3-7-2021 في مصر.. شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 3 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 3 يوليو 21

حقيقة إدعاء سيدة احتجازها وزوجها دون وجه حق بقسم شرطة بالغربية

أماني عوض 10:35 م, الجمعة, 2 يوليو 21

طقس غد السبت .. ارتفاع في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة

دعاء محمود 6:30 م, الجمعة, 2 يوليو 21