وزيرة الصحة : إنتاج العقار الروسي لمكافحة كورونا في مصر بالمراحل النهائية

كشفت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد عن أن إنتاج العقار الروسي أريبليفير لمكافحة كورونا ، بمراحله النهائية في مصر ، عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية - قطاع أعمال - وشركة أخرى خاصة ، مؤكدا أنه تم إثبات…

كشفت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد عن أن إنتاج العقار الروسي أريبليفير لمكافحة كورونا ، بمراحله النهائية في مصر ، عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية – قطاع أعمال – وشركة أخرى خاصة ، مؤكدا أنه تم إثبات نتائج جيدة جدا لهذا العقار في علاج حالات معينة من مصابي كورونا.

وقالت الوزيرة في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر : العقار الروسي لكورونا جاري الانتهاء من خطوات الانتاج النهائي ليه لكذا شركة في مصر.. سواء شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية وشركة خاصة أخرى.. واحنا في المراحل النهائية.

أكدت الوزيرة أن القيادة السياسية مهتمة باستقدام أي عقار عالمي يثبت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا ليستفيد منه المواطن المصري.

أضافت الوزيرة : عقار جاب نتائج جيدة جدا .. احنا بنتيح للمواطن المصري كل العقاقير التي يتم اكتشافها وجميعها لازالت تحت الأبحاث الاكلينيكية..لكن ما نشاهده أن هناك تحسن في الحالات التي يناسبها استخدام هذه العقاقير.

اكدت الوزيرة أن مصر لديها من القوى البشرية والمنصات والخبرات العلمية التي تؤهلها لاستيعاب عملية إنتاج أي عقار يثبت فعاليته في مكافحة الفيروس ، ونقل أي خبرة دولية في هذا الشأن .

ولفت الوزيرة إلى وفرة كافة الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا بالصيدليات بعد النقص الذي شهدته عقب عيد الفطر ، نتيجة تخزين تلك الأدوية من جانب المواطنين.

وقالت الوزيرة : العجز في بعض الادوية حدث نتيجة ان الناس خزنت هذه الأدوية .. دلوقتي الناس لما عرفت أن جميع الادوية متاحة لدى وزارة الصحة والوحدات الصحية في القرى .. بدأنا نشهد استقرار ووفرة في الادوية المستخدمة في علاج كورونا بالصيدليات… والسوق قدر يسترجع بسرعة النقص الذي حدث بعد العيد.