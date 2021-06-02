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وزيرة الصحة: إطلاق قوافل طبية لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات (صور)

في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين
المرسي عزت 5:27 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 5:27 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تطعيم 2500 مواطن من أصحاب المعاشات من خلال القوافل الطبية المتحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات أمام مقار صرف المعاشات، والتي انطلقت أمس بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص عيادات طبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات الجمهورية لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين أصحاب المعاشات خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وأكد “مجاهد” أن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر كل سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم وتشمل (صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية)، إضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح، موضحًا أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تلقي المواطنين للقاحات.

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يذكر أنه تم تخصيص أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/)، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

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بقلم المرسي عزت

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