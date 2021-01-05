وزيرة الصحة: إتمام التعاقد مع شركات الأكسجين لتوريد إنتاجها بالكامل

إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي لكميات الأكسجين

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وآليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين، وموقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.

وعرضت وزيرة الصحة الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة، وذكرت أن نسبة الإصابات الأعلى تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا.

واستعرضت الوزيرة جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المُسال في المستشفيات، ونوهت إلى أن الفترة الماضية شهدت التعاقد مع الشركات المُنتجة للأكسجين المسال لتوريد إنتاجها بالكامل.

وأضافت أنه تم مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، وتم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا؛ لمتابعة المخزون اليومي بالمديريات والمستشفيات في المحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات.

وأوضحت أنه يتم كذلك إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي لكميات الأكسجين والغاز المسال، وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة فيما يخص حالات العزل المنزلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس “كورونا” المستجد سوف تعتمد على توزيع جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد على حالات العزل المنزلي المُسجلة في قاعدة بيانات منظومة وزارة الصحة، لافتة إلى أنه سوف يتم متابعة الأعراض وقراءة نسبة الأكسجين بشكل دوري للتأكد من استقرار الحالات وعدم حدوث مضاعفات.

وتابعت أنه سيتم التوجيه بتحويل الحالات التي تعاني من نقص مستوى الأكسجين بالدم إلى أقرب مستشفى للتقييم والمتابعة، وفي الوقت ذاته سوف تتم المتابعة بشكل دوري للحالات عبر المكالمات التليفونية.

ولفتت إلى أنه يمكن استخدام تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لتسجيل تلك البيانات، وقالت إن تلك المنظومة تهدف إلى تحسين متابعة حالات العزل المنزلي بشكل دقيق، والتوجيه المبكر للحالات التي قد تعاني من أي تدهور لسرعة تلقي الرعاية الطبية.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة، وأنها بواقع 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، وسجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76039 حقيبة أدوية.

وعرضت من ناحية أخرى، جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، لافتة إلى أن الاتفاقيتين الموقعة مع “جافي” ودولة الصين، وتناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات “ساينو فارم” و”فايزر” و”ساينوفاك” و”استرازينيكا”.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس “كورونا”، موضحة أنه تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.

ونوهت إلى أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وأصحاب الأمراض المزمنة.