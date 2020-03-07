اتصالات وتكنولوجيا

وزيرة الصحة: إتاحة 250 ألف جهاز يظهر نتائج فحص كورونا خلال 30 دقيقة

قال الذكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن جهاز الكاشف السريع الذي سيتم توفيره هو جهاز متقدم جدا ومصر من أوائل الدول المستخدمة لهذه الأجهزة، وسيتم توفيره بالمطارات بداية من يوم الثلاثاء.
صفية حمدي 9:32 م, السبت, 7 مارس 20 9:32 م, السبت, 7 مارس 20

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء توزيع جهاز كاشف للفيروس في جميع المطارات يتميز بالكشف عن الإصابة بمرض فيروس كورونا وإظهار النتائج خلال 30 دقيقة فقط . 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة وشارك فيه وزيرا السياحة والطيران.

وأكدت أنه سيتم استيراد 250 ألف كاشف استيرادهم وتوزيعهم على مختلف المطارات على مستوى الجمهورية .

وقال الذكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن جهاز الكاشف السريع الذي سيتم توفيره هو جهاز متقدم جدا ومصر من أوائل الدول المستخدمة لهذه الأجهزة، وسيتم توفيره بالمطارات بداية من يوم الثلاثاء.

وقدم رئيس الوزراء الشكر إلى العاملين في الحجر الصحي والذين يعملون على مدار ٢٤ ساعة وكل العاملين في الوزارات.

وقال رئيس الوزراء أن كل الحالات التي ثبت إصابتها في مصر هم ٣ فقط للأشخاص الصيني و الكندي والمصري بخلاف المصابين في بؤرة المركب السياحي.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتعامل بمنتهي الشفافية وتنشر كافة البيانات وأولا بأول في المواقع الرسمية كما أطلقت موقع إلكتروني خاص بالتوعية بفيروس كورونا.

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بقلم صفية حمدي

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