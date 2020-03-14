وزيرة الصحة : أوروبا قارة عجوزة ومعظم المصريين تحت سن 30 وفرصتنا أكبر أمام «كورونا»

قالت وزيرة الصحة هالة زايد في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إن فرصة مصر أكبر في مواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع أن معظم أعمار المصريين تحت سن 30 بخلاف أوروبا التي تعد قارة عجوزة. وأوضحت أن عدد الحالات…

قالت وزيرة الصحة هالة زايد في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إن فرصة مصر أكبر في مواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع أن معظم أعمار المصريين تحت سن 30 بخلاف أوروبا التي تعد قارة عجوزة.

وأوضحت أن عدد الحالات 110، و85 % من الحالات يتم شفائها بدون تدخل طبي.

وقالت: “احنا فين من العالم ؟ الصحة العالمية قالت إن الدولة اللي هتخفي إصابات بتدمر نفسها، إحنا فرصتنا أفضل من غيرنا معظم الشعب المصري تحت ٣٠ سنة .. الدولة هتعالج المصاب لكن انت المسؤول عن حماية نفسك والالتزام بالتعليمات”.

وأضافت: “الأداة اللي اتغلبت بيه الصين على الوباء هو الالتزام، إحنا كدولة بنأخد إجراءات احترازية وأرجوكم خدوا الموضوع بجدية .. تعليمات بسيطة تقي الأسرة كلها واحنا فرصتنا أحسن من أوروبا لانها قارة عجوزة على مستوى الأعمار السنية”.