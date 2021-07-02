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وزيرة الصحة: أنتجنا 650 ألف جرعة سينوفاك في 48 ساعة.. ومستهدف 10 ملايين بنهاية الشهر (فيديو)

عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح سينوفاك المصري سيكون في بداية أغسطس المقبل
محمد مجدي 12:18 ص, السبت, 3 يوليو 21 12:18 ص, السبت, 3 يوليو 21

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن مصر استفادت من تجربة فيروس كورونا، كما أن هناك دولًا عديدة لم تستفد من تلك التجربة ، قائلة: أنه بالنسبة للقاحات يوجد جزأين هما الاستيراد والتصنيع المحلي، وتم عمل الكثير من الاتفاقيات لأكثر من 120 مليون جرعة مع عدة شركات ومع التحالف الدولي للقاحات.

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن النقص العالمي الكبير جعل هناك نقص في الإمدادات نتيجة ما حدث في الهند، كما أن بعض الشركات العالمية حدث بها مشكلات في التصنيع.

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واضافت أن مصر استلمت 10 ملايين جرعة حتي الآن، على الرغم مع دفع قيمة 120 مليون جرعة، مشيرة إلي أن أفريقيا كلها وصل لها 1.6٪ من لقاحات العالم وهذا رقم مزعج.

وأكدت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، وخلال أيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح.

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وأشارت الي أنه خلال أيام ستصل شحنات مادو خام لإنتاج حوالي 7.5 مليون جرعة، وعلى نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إنتاج 10 ملايين جرعة، كما أن عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح سينوفاك المصري سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه مستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي، كما أن مصر تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح خلال 6 أشهر المقبلة.

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مضيفة أن الهدف هو أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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