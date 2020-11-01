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وزيرة الصحة : أكثر الفئات المعرضة للموجة الثانية من كورونا ربة المنزل ومن لا يعمل والمتقاعد

تأتي بعد ذلك فئات الأطقم الطبية والموظفين ونسب إصاباتهم متقاربة
محمد مجدي 11:16 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 11:16 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أكدت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، أن الفئات المعرضة للإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا هم ربة المنزل، ومن لا يعمل، والمتقاعد، قائلة الفئات دي بتخرج كتير وبتقابل ناس كتيرة في زيارات عائلية.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، تأتي بعد ذلك فئات الأطقم الطبية والموظفين ونسب إصاباتهم متقاربة.

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وأضافت زايد، أن الأطفال والفلاحين أقل فئة معرضة للإصابة بالفيروس نتيجة طبيعة عمل الفلاح في مكان مفتوح.

وطالبت وزيرة الصحة، المواطنين الابتعاد عن الوجود في الأماكن المغلقة، والتي لا توجد بها تهوية جيدة، موضحا أن أبسط طرق الوقاية هو ارتداء الكمامة وغسل الأيدي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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