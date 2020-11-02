اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة: أرسلنا إلى الغرفة السياحية دليلا للإجراءات الوقائية بصالات الجيم لإبداء الملاحظات

وعرضت وزيرة الصحة أيضا فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، موقف أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها، وأكدت على توافر جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.
صفية حمدي 3:57 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 3:57 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إنه تم وضع دليل للإجراءات الوقائية فى كل من الأندية الصحية وصالات الجيم، وذلك سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وتم إرسالها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات، أو التعليقات الخاصة بهم.

وعرضت وزيرة الصحة أيضا فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، موقف أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها، وأكدت على توافر جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.

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واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عدداً من نتائج الدراسات العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد ، وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفيروس فى الفترة المقبلة.

وتطرق فى عرضه إلى قدرات المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وعدد الحالات فى هذه المستشفيات، منوها إلى أن إجمالى عدد الحالات فى جميع المستشفيات الجامعية وصل حتى أمس 171 حالة.

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وأوضح وزير التعليم العالى أنه يتم مراجعة البروتوكولات العلاجية، بالتنسيق مع وزارة الصحة بصورة مستمرة، وتم تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع أية مستجدات.

وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يتم التنسيق فى هذا الإطار بصورة مستمرة مع هيئة الشراء الموحد.

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بقلم صفية حمدي

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