وزيرة السياحة: نستهدف رفع كفاءة المكاتب الخارجية.. وإعادة تقييمها

دعاء محمود قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تستهدف في خطتها المقبلة العمل على رفع كفاءة الـ8 مكاتب الخارجية، التابعة للهيئة العامة للتنشيط السياحي، والتأكد من فعالية عملها، قبل افتتاح مكاتب أخرى سواء التي تم تجميد نشاطها أو افتتاح مكاتب جديدة.وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي ا

دعاء محمود

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تستهدف في خطتها المقبلة العمل على رفع كفاءة الـ8 مكاتب الخارجية، التابعة للهيئة العامة للتنشيط السياحي، والتأكد من فعالية عملها، قبل افتتاح مكاتب أخرى سواء التي تم تجميد نشاطها أو افتتاح مكاتب جديدة.

وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، بإحدي فنادق القاهرة، تحت عنوان “السياحة والاقتصاد جلسة حوارية”، أن المكاتب الخارجية أداة هامة للترويج السياحي، وجارٍ تقييمها والنظر لدور كل مكتب وموقعه الجغرافي وعدد العاملين به ورؤساء هذه المكاتب لتحقيق المرجو منها.