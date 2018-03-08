وزيرة السياحة من برلين: مصر تستعيد عافيتها وتفاؤل بعودة الرحلات

دعاء محمودأكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة السياحة، أن مصر فى طريقها الى استعادة قوتها السياحية، وأن منظمى الرحلات الأجانب الذين التقت بهم في برلين أكدوا تفاؤلهم بعودة السياحة الى مصر، وأن هناك مؤشرات جيدة على زيادة الحجوزات للمقصد المصرى خلال الموسم المقبل.جاء ذلك في تعليق لوزيرة السياحة

دعاء محمود

أكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة السياحة، أن مصر فى طريقها الى استعادة قوتها السياحية، وأن منظمى الرحلات الأجانب الذين التقت بهم في برلين أكدوا تفاؤلهم بعودة السياحة الى مصر، وأن هناك مؤشرات جيدة على زيادة الحجوزات للمقصد المصرى خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك في تعليق لوزيرة السياحة في نهاية اليوم الأول لمشاركتها في بورصة برلين، وعقب لقائها مع عدد من كبار منظمي الرحلات.

وقالت المشّاط إن ذلك التفاؤل الذى أبداه كبار منظمي الرحلات يعطي دفعة لمزيد من التعاون معهم، وأنها ناقشت المشكلات التي تواجه عملهم في مصر، حيث أكدت لهم أن مصر ملتزمة بكل اتفاقاتها التي أبرمت من قبل مع الشركاء الأجانب ما بين عامي 2015 – 2017، وأن وزارة السياحة قامت بسداد معظم هذه المستحقات، وجار العمل على سداد العمل الباقي وفق الضوابط المالية والقانونية المبرمة معهم.

وأشارت الوزيرة إلى أنها ناقشت مع المنظمين تقييم برنامج تحفيز الطيران للوصول الى صيغة جديدة تعمل على مصلحة الطرفين، وكذلك ناقشت التعاون معهم في مجال الحملات المشتركة بما يساعد على جذب المزيد من السياحة الى مصر، والتباحث على شكل البرنامج الجديد الذي سيطلق في نوفمبر هذا العام.

كما ناقشت مع منظمي الرحلات ضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية وتشجيع السياحة الى الأقصر وأسوان وأبو سمبل في ظل اهتمام العالم بالاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر.

وشملت اللقاءات منظمي الرحلات Anex Tour, LMX Touristik, Der Touristic, ETI, FTI, TUI.