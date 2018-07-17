وزيرة السياحة تلتقي ملحقين عسكريين مرشحين للعمل بسفارات مصر بالخارج

المال- خاصالتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالأعضاء المرشحين للعمل كملحقين عسكريين ومساعدي ملحق وزوجاتهم، وذلك للحديث عن السياحة في مصر والدور الذي تقدمه الدولة لتطوير القطاع السياحي، وما يمكن أن يقوموا به للمساهمة في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لمصر في الخارج.ووفق بيان، تم خلال اللق

المال- خاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالأعضاء المرشحين للعمل كملحقين عسكريين ومساعدي ملحق وزوجاتهم، وذلك للحديث عن السياحة في مصر والدور الذي تقدمه الدولة لتطوير القطاع السياحي، وما يمكن أن يقوموا به للمساهمة في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لمصر في الخارج.

ووفق بيان، تم خلال اللقاء استعراض ملفات تطوير السياحة، وأسلوب الدعاية والترويج للمنتج السياحي المصري، كما تم فتح باب الحوار وطرح الأسئلة والمقترحات من الحاضرين فيما يخص بعض المجالات السياحية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالقطاع السياحي، وقالت أن وزارة السياحة تضع نصب أعينها الترويج لمصر وبناء صورة ذهنية جاذبة لها في الخارج.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة فيما يخص الاصلاحات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة على اهتمام الوزارة بملف التدريب والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد الدعائم الرئيسية لنجاح المنظومة السياحية

ولفتت إلى مواكبة الوزارة للاتجاهات العالمية فيما يخص السياحة مثل تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، وقالت أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير كافة الملفات السياحية التي لم يتم التطرق لها خلال السنوات السابقة والتي من شأنها أن تضع مصر في مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن الجهود التي تقوم بها الوزارة للترويج لمصر، والى اتجاه الوزارة في الفترة الحالية إلى تطوير أساليب الترويج والاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد اهم وسائل التسويق في العالم الآن، والتي يتم عن طريقها التواصل مع الناس بشكل مباشر.

وأضافت الوزيرة أنهم من خلال عملهم في التمثيل الدبلوماسي العسكري ووجودهم في الخارج سيكون لهم دورا كبيرا في نقل الصورة الحقيقية عن مصر ووجهها المعاصر، والترويج لمصر سياحيا، واشارت الى الدور الذي يقع على عاتق زوجاتهم في تمثيل المرأة المصرية ولاسيما في ظل الدعم والثقة التي توليها القيادة السياسية لها.

وأشارت الى حملة وزارة السياحة الترويجية “مصر اكتشف واستثمر” في كأس العالم فيفا ٢٠١٨ [email protected] والتي أطلقتها الوزارة تزامنا مع بداية مباريات كأس العالم في روسيا والتي تستمر خلال فعاليات البطولة

كما تطرقت إلى الحديث عن دور الوزارة في تطوير كافة الملفات المتعلقة بالسياحة، والتنسيق المستمر بينها وبين الوزارات والجهات المختلفة بالدولة ومع القطاع الخاص لتطوير المنظومة السياحية، وسعيها للتغلب على المشاكل الموجودة في بعض المناطق السياحية، مشيرة الى مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذي سيتيح للزائر الفرصة للاستمتاع بكل المزارات الأثرية هناك، وسيجد في نفس الوقت كافة الخدمات السياحية التي يحتاجها أثناء الزيارة على مستوى عالمي.

وتحدثت الوزيرة عن المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في 2019 والذي سيكون صرحا ثقافيا وأكبر متحف للآثار في العالم، مشيرة الى انه تم الإعلان عن طرح ادارة وتشغيل الخدمات به في يونيو الماضي، لاتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق أفضل عائد وإدارة لهذا الصرح الثقافى العظيم.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة من لتأهيل الملحقين العسكريين ليقوموا بتمثيل مصر بصورة مشرفة، ويكونوا أفضل سفراء لبلدهم، معربة عن سعادتها لمساهمة وزارة السياحة في هذا الشأن.

