وزيرة السياحة تلتقي الملحق الثقافي الصينى

المال - خاصاستقبلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السيد يوان جيقووانغ الملحق الثقافي في سفارة الصين بالقاهرة؛ حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني لزيادة الحركة السياحية البينية بين البلدين.وقد استهلت وزيرة السياحة اللقاء بالتأكيد على العلاقات القوية التي ت

المال – خاص

استقبلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السيد يوان جيقووانغ الملحق الثقافي في سفارة الصين بالقاهرة؛ حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني لزيادة الحركة السياحية البينية بين البلدين.

وقد استهلت وزيرة السياحة اللقاء بالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط بين مصر والصين والتعاون المستمر والمتزايد في العديد من المجالات خاصة السياحة، موضحة أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينية إلى مصر.

كما تطرقت الوزيرة للحديث عن أهمية السياحة في مصر باعتبارها داعمًا أساسيًا للاقتصاد المصري؛ حيث تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى وترتبط بالعديد من الصناعات، علاوة على أنها من أكبر مجالات خلق فرص عمل جديدة بما يؤدى إلى محاربة الفقر، مؤكدة أن الوزارة تهتم الآن بجذب المزيد من الاستثمار السياحي، إلى جانب الاهتمام بتدريب العاملين بالقطاع على كل أصعدته، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز البنية التحتية للمنشآت السياحية.

ومن جانبه هنأ الملحق الثقافي الصيني وزيرة السياحة على حقيبة تولى وزارة السياحة متمنيا لها التوفيق، ومؤكدًا على رغبة الجانب الصيني في مزيد من التعاون مع الجانب المصري خاصة في المجال السياحي، مشيرة إلى شغف السائح الصيني بالحضارة الفرعونية القديمة ورغبته الشديدة في زيارة ومشاهدة الآثار المصرية.

كما أعرب المسئول الصيني عن إعجابه بالجهود التي يبذلها المصريون حاليا للنهوض بدولتهم، مشيرا إلى أنه في ظل ما تشهده مصر حاليا من تطورات فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 نهضة كبيرة لمصر.

وأشار إلى رابطة “المدن السياحية العالمية” ومقرها بكين، ودورها في الترويج للمدن السياحية التي تضمها، موضحا أن الأمين العام للرابطة قد أبدى رغبة فى التواصل مع وزيرة السياحة لإقامة الدورة القادمة للرابطة فى احدى المدن السياحية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرابطة تضم 200 عضو يمثلون مدن سياحية حول العالم ومنها القاهرة ـ وتأسست منذ 5 سنوات، وتختار الرابطة كل عام مدينة سياحية لإقامة مؤتمرها السنوي بها.

وفى سياق متصل، تشارك الدكتورة رانيا المشاط بعد قليل فى حضور فعالية إنارة برج القاهرة في إطار الاحتفال بأعياد الربيع الصينى، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والذي ينظمه المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، بحضور السفير الصينى بالقاهرة ومستوى رسمي من الجانبين الصينى والمصرى.