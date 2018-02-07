وزيرة السياحة تبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تنشيط القطاع

المال - خاصعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء أمس، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استهلته الوزيرة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة نظرا لما تمثله جنوب سيناء، لاسيما مدينة شرم الشيخ، من أهمية كمقصد سياحي يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين نظرا لما يتمت



المال – خاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء أمس، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استهلته الوزيرة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة نظرا لما تمثله جنوب سيناء، لاسيما مدينة شرم الشيخ، من أهمية كمقصد سياحي يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين نظرا لما يتمتع به من مقومات سياحية فريدة.

من جانبه، هنأ محافظ جنوب سيناء وزيرة السياحة بتولي الوزارة، مؤكدا أهمية هذا التعاون فى العديد من المحاور التي من شأنها جذب مزيد من الحركة السياحية إلى المحافظة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث أوجه التعاون بين وزارة السياحة والمحافظة في الفترة المقبلة.

وتناول الطرفان عددا من الموضوعات من بينها الترويج والدعاية لمحافظة جنوب سيناء فى الخارج فى الفترة القادمة، إلى جانب أهمية إقامة أحداث سياحية مختلفة ومؤتمرات بالمحافظة، علاوة على الاهتمام بالسياحة الداخلية باعتبارها داعما أساسيا للسياحة.

