وزيرة السياحة تبحث التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الإمارات

دعاء محمودالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم، عمر بن سلطان العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات فى مجال الذكاء الاصطناعي.جاء اللقاء على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.وخلال اللقاء تحدثت الوزيرة عن أهمية قطاع السي

دعاء محمود

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم، عمر بن سلطان العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات فى مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء اللقاء على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.

وخلال اللقاء تحدثت الوزيرة عن أهمية قطاع السياحة في مصر باعتباره قطاع هام وحيوى، لافتة إلى أن الإمكانيات السياحية الهائلة والطاقات الفندقية الكبيرة التى تتوافر فى مصر، وتحتوى على أكثر من 200 ألف غرفة فندقية.

واستعرض الوزير الإماراتى الخطة القومية لبلاده فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتعتبر من أوائل الدول إلى تبنت العمل فى هذا المجال، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تستهدف العمل على تجهيز البنية التحتية بالذكاء الاصطناعى، وتحقيق مزيد من الكفاءة فى تأدية الخدمات بشكل أسرع وتقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 40%.

وعرض الوزير آليات استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجال السياحى من خلال الاستفادة من تجميع البيانات الخاصة بالسائحين وسلوكايتهم الشرائية على سبيل المثال، موضحاً أنه تم تجربة هذه الآلية فى المطار من خلال استهداف السائح الترانزيت الذى يمر بدولة الامارات وتحويله لسائح داخل الإمارات من خلال بعض البرامج والتطبيقات لمعرفة تفضيلاته ورغباته التى تجعله يذهب لدولة أخرى.

وأكد الوزير أن أهمية الذكاء الاصطناعى تكمن فى العمل على تجميع البيانات وتحليلها وتدريب العاملين داخل القطاع السياحى والفنادق على التعامل مع هذه البيانات، وتعظيم الاستفادة منها لزيادة كفاءة القطاع، لافتًا إلى أنه تم اطلاق سياسة لجمع وتحليل البيانات في دولة الإمارات.