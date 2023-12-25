وزيرة السياحة الفلسطينية : استقبلنا 2.3 مليون سائح قبل العدوان الإسرائيلي والآن لا أحد

كشفت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية أن بلادها استقبلت 2.3 مليون سائح قبل العدوان الإسرائيلي والآن لا أحد .

وأكدت معايعة، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة “on”، أن نسبة مساهمة السياحة في الدخل القومي للاقتصاد الفلسطيني تمثل 16 % من الدخل القومي ، مشيرة إلى أن مدينة بيت لحم تشكل الشريحة الأكبر.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن أعداد السياحة الوافدة قبل العدوان الاسرائيلي وصل إلى 2.3 مليون سائح منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي .



ونوهت معايعة إلى أنه كان من المتوقع خلال هذا العام بلوغ أعداد السياحة الوافدة إلى فلسطين قرابة 3.5 مليون سائح وهي ذات الأرقام المحققة قبل كورونا .



وذكرت معايعة أن السياحة في فلسطين متوقفة حاليا بعد الإغلاق الكامل للفنادق حيث لا يوجد سياح وافدين من الداخل والخارج بعد الغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد جراء العدوان الاسرائيلي .



وقالت “كان لدينا أعداد كبيرة من الزوار إلى بيت لحم في ديسمبر الماضي من كل المحافظات والآن تقريبا لا يوجد” .

وتابعت معايعة ” يتواجد في فلسطين 200 فندق وحوالي 105 في مدينة بيت لحم وبيت جالا وبيت سحور ، كما يعمل بالقطاع السياحي حوالي 38 ألف موظف .



أتمت : “العالم كله يحتفل بأعياد الميلاد في مثل هذا الو قت من العام باستثناء مدينة المسيح في مدينة بيت لحم “.