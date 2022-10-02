وزيرة الداخلية البريطانية توجه رسالة قوية إلى المهاجرين

انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة سويلا برافرمان، قطاعا كبيرا من العمال المهاجرين المتواجدين في المملكة المتحدة، قائلة إن عددهم كبير، لكن مهاراتهم منخفضة.

ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” فقد أشارت برافرمان إلى وجود أعداد كبيرة جدا من الطلاب الدوليين الذين غالبا ما يجلبون عائلاتهم معهم.

وقالت برافرمان في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: إن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس تهدف إلى الالتزام بما تعهدت به خلال انتخابات 2019 بخفض صافي عدد المهاجرين خلال مقابلة قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

وقال وزير المالية كواسي كوارتنج في 23 سبتمبر إن الحكومة تتطلع إلى مراجعة سياسة الهجرة في إطار محاولة لتعزيز النمو في أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقيدة للغاية خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة الأجر.

وقالت برافرمان: “ما لدينا هو أن الكثير من العمال ذوي المهارات المتدنية يأتون إلى هذا البلد.. ولدينا عددا كبيرا جدا من الطلاب الذين يأتون إلى هذا البلد ولدينا عددا كبيرا جدا ممن يعولونهم”.

وأضافت، هؤلاء الناس يأتون إلى هنا، وهم ليسوا بالضرورة يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات ولا يساهمون في تنمية اقتصادنا.

واختتمت: نريد الحد من قدرة المهاجرين على الطعن في أوامر الترحيل على أساس أنهم تعرضوا للعمل القسري أو الاتجار بالبشر.